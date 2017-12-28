Международные резервы РФ по состоянию на 22 декабря составили 432 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг Банком России.

На 15 декабря объем резервов равнялся 430,3 млрд долларов, то есть за неделю показатель увеличился на 1,7 млрд долларов, или на 0,4%. Как отмечается в сообщении регулятора, это произошло «в результате положительной переоценки и операций по счетам Минфина России».

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Еженедельные данные приводятся на конец отчетной даты, уточняется на сайте регулятора.

Выступая в Госдуме 22 ноября с докладом о денежно-кредитной политике, глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о сохранении ориентира по увеличению резервов до 500 млрд долларов. Но покупать валюту в резервы Центробанк планирует не ранее, чем будет уверен, что и инфляция, и инфляционные ожидания находятся на устойчиво низком уровне, подчеркнула она.

В начале лета 2015 года в Центробанке назвали комфортным для России уровень резервов 500 млрд долларов; довести ЗВР до этой величины планируется за пять — семь лет. С 13 мая по 28 июля 2015 года Банк России проводил на внутреннем рынке закупки валюты в резервы в объеме 100—200 млн долларов ежедневно. Приостановка процесса была связана с ростом волатильности на валютном рынке.

В марте 2016 года Набиуллина говорила, что «никакой спешки с пополнением золотовалютных резервов нет, они достаточны». Она дала понять, что регулятор может возобновить закупки валюты в резервы вне зависимости от уровня курса, но будет принимать в расчет уровень его волатильности.

Банк России может рассмотреть возможность пополнения резервов в 2019 году, когда процентные ставки достигнут равновесного уровня, а экономика вернется к балансу, но конкретные сроки начала интервенций пока не обсуждаются, заявила 16 октября первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.