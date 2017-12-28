Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги банка «Ренессанс Кредит», следует из релиза Moody's.



«Moody's решило отозвать рейтинги по своим бизнес-причинам», — отмечается в сообщении. В банке «Ренессанс Кредит» порталу Банки.ру пояснили, что рейтинг был отозван по инициативе самой кредитной организации.



На момент отзыва долгосрочные рейтинги финучреждения по депозитам в иностранной и национальной валюте, приоритетного необеспеченного долга в национальной валюте находились на уровне «B3»; субординированного долга в иностранной валюте — на уровне «Caa1».

Прогноз для всех долгосрочных рейтингов «Ренессанс Кредита» на момент их отзыва — «стабильный».