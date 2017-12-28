С сентября 2017 года в зоне RU регистрируется все больше доменов «с отсылкой» на Альфа-Банк или «Альфа-Групп». Как стало известно порталу Банки.ру, уже зарегистрированы следующие домены: alfa-group.ru, alfa-banke.ru, alfa-biznes.ru, alfa-klick.ru, alfa-klika.ru, alfabank-dm.ru, alfabank-onlin.ru, alfa-clicka.ru alfabankhr.ru и ряд других.



Интересно, что владельцами всех указанных доменов являются частные лица. Однако домены, выкупленные банками, регистрируются обычно самими банками или подотчетными им компаниями.

Из перечисленных Альфа-Банк официально «признал» только один домен — alfabankhr.ru. При переходе на этот сайт происходит автоматическое перенаправление пользователя на официальный HR-бот Альфа-Банка в мессенджере Telegram. В Альфа-Банке подтвердили, что являются владельцами домена alfabankhr.ru.

«Он используется для продвижения HR-бота, разработанного внутри компании. Сейчас домен оформлен на физлицо, но скоро будет переведен на домены банка», — рассказали в пресс-службе «Альфы».

Согласно открытым данным Reg.ru, на Альфа-Банк как юридическое лицо на текущий момент зарегистрировано 60 доменов в зоне RU. Самый известный из них — alfabank.ru, на котором располагается официальный сайт кредитной организации. Этот домен принадлежит Альфа-Банку еще с 1997 года.

Примечательно, что среди зарегистрированных физлицами доменов некоторые — alfa-clicka.ru, alfabank-onlin.ru — по сути призваны популяризировать интернет-банк Альфа-Банка под названием «Альфа-Клик». На этих сайтах находится описание интернет-банка кредитной организации.

Как рассказал Банки.ру эксперт, занимающийся доменами, на условиях анонимности, иногда сотрудники кредитных организаций негласно сами выкупают домены, схожие по названиям с официальными доменами их банков.

«Например, поставили конкретному сотруднику или офису банка план — увеличить долю пользователей дистанционного банковского обслуживания. Сотрудник берет и регистрирует на себя домен с упоминанием банка и размещает на нем необходимую информацию, которая может заинтересовать клиентов. Можно даже продвинуть такой свой сайт повыше в поисковой выдаче. Это все не очень дорого стоит, так же как и регистрация, и хостинг для домена. Особенно если на кону стоит весомая премия, — говорит собеседник Банки.ру. — Однако если банк заметит такой сайт и узнает, что его зарегистрировал сотрудник, он вполне может уволить такого сотрудника или оштрафовать, сочтя создание неофициального сайта банка с информацией о его продуктах или — что хуже — с его символикой подрывом репутации кредитной организации».

Что касается настоящих мошенников, создающих сайты, схожие с официальными сайтами банков, то такой подход наказывается по закону.

Павел Гросс-Днепров: «Иногда проще отдать домен бесплатно» Предприниматель Павел ГРОСС-ДНЕПРОВ рассказал в интервью Банки.ру, чем живет бизнес по покупке и продаже доменов в Интернете, какие крупные компании не могут отобрать у частных лиц свои домены, а также почему и как может навредить банку существование сайта со схожим адресом.

Еще несколько лет назад в интервью Банки.ру предприниматель Павел Гросс-Днепров, занимающийся доменным бизнесом, рассказывал, что российские судебные инстанции уже на тот момент были достаточно хорошо ознакомлены с доменными спорами. «Известно много случаев, когда суд вставал на сторону правообладателя торговой марки и обязывал «хозяина» домена (схожего по степени смешения с официальным доменом компании. — Прим. ред.) безвозмездно передать оспариваемый домен правообладателю», — объяснял Днепров.

По словам партнера «Первой юридической сети» Павла Курлата, если мошенники намеренно используют схожие названия доменов с элементами, которые защищаются авторским правом в соответствии с законодательством, или речь идет о словесном обозначении защиты товарного знака, то у банка есть все основания написать претензию владельцу домена со схожим названием.

«Однако претензии к владельцам хостинга, на который эти домены зарегистрированы, как правило, с любой возможной аргументацией не удовлетворяются: владельцы хостингов отсылают правообладателя в суд с тем, что использование домена будет прекращено только тогда, когда вступит в силу соответствующее решение суда. Поэтому вопрос о том, куда банку следует обратиться с требованием об устранении нарушений исключительных прав, в любом случае будет решаться в судебной плоскости, — поясняет Курлат. — Лица, которые хотят использовать этот домен и дальше, вероятнее всего, будут процессуально затягивать рассмотрение такого искового заявления в суде, поэтому, вероятнее всего, быстро вопрос решить вряд ли получится».

Следует отметить, что в ноябре компания «АльфаСтрахование» предупредила своих клиентов: в последнее время участились попытки использовать название и сайт страховой компании в мошеннических схемах.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru

«АльфаСтрахование» предупреждает о попытках мошенничества с помощью спама «АльфаСтрахование» предупреждает, что в последнее время участились попытки использовать название и сайт страховой компании в мошеннических схемах.