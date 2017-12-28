ЮниКредит Банк открыл ипотечный центр в Москве по адресу: ул. Большая Грузинская, 58—60, сообщили в пресс-службе финучреждения.
«В новом центре клиенты могут подать заявку на ипотеку, получить ипотечный кредит, проконсультироваться со специалистами, а также оформить другие банковские продукты в дополнительном офисе «Большая Грузинская», который находится по тому же адресу. Профессиональные участники — агентства недвижимости — могут встретиться с сотрудниками банка и проконсультироваться по условиям работы партнерских ипотечных программ», — говорится в релизе.
Ипотечный центр работает с понедельника по четверг, с 9:00 до 17:45, по пятницам — с 9:00 до 16:30.
АО «ЮниКредит Банк» — крупнейший в России банк с участием иностранного капитала, «дочка» одноименной европейской банковской группы. В бизнесе делает упор на кредитование крупных, средних и малых предприятий, активно развивает розничное направление. Крупнейшим источником пассивов выступают средства юрлиц. На текущий момент UniCredit S.p.A. напрямую владеет 100% акций АО «Юникредит Банк». Все акции находятся в публичном обращении.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2017 года нетто-активы банка — 1 172,45 млрд рублей (12-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 201,07 млрд, кредитный портфель — 697,34 млрд, обязательства перед населением — 209,81 млрд.