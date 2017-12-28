ЮниКредит Банк открыл ипотечный центр в Москве по адресу: ул. Большая Грузинская, 58—60, сообщили в пресс-службе финучреждения.



«В новом центре клиенты могут подать заявку на ипотеку, получить ипотечный кредит, проконсультироваться со специалистами, а также оформить другие банковские продукты в дополнительном офисе «Большая Грузинская», который находится по тому же адресу. Профессиональные участники — агентства недвижимости — могут встретиться с сотрудниками банка и проконсультироваться по условиям работы партнерских ипотечных программ», — говорится в релизе.

Ипотечный центр работает с понедельника по четверг, с 9:00 до 17:45, по пятницам — с 9:00 до 16:30.