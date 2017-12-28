Счетная палата РФ может провести проверку работы Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) в 2019 году по запросу депутатов, сообщил RNS глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«По рекомендации Счетной палаты сейчас рано направлять запрос о проверке Фонда консолидации банковского сектора. Надо, чтобы фонд проработал хотя бы год. То есть 2019 год — это реальный срок, когда такой запрос может последовать», — сказал Аксаков.

В пресс-службе Счетной палаты RNS подтвердили, что «массив информации для проверки Фонда консолидации банковского сектора в настоящее время невелик в связи с недавним началом его деятельности».

Палаты Федерального собрания вправе поручать Счетной палате проводить проверки по интересующим их вопросам. «В отношении Фонда консолидации банковского сектора такого поручения в Счетную палату пока не поступало, но если оно поступит, то проверка будет проведена в соответствии с действующим законодательством», — указали в контрольном органе.

В ноябре в рамках заседания комитета Аксаков предложил инициировать проверку Счетной палатой работы ФКБС, подчеркнув, что поскольку фонд начал работу недавно, то запрос можно подготовить к весенней сессии.

«Мы обсуждали перечень поручений Счетной палате со стороны Государственной думы и вопрос окончательного утверждения этих тем перенесли на следующее заседание совета. Поэтому у меня просьба проработать этот вопрос, мы, наверное, и с Центральным банком переговорим на эту тему. Но тема будет все равно подниматься, если не сейчас она по поручению войдет, то, очевидно, в следующий раз, поскольку активно дискутируется», — сказал он.

Фонд консолидации банковского сектора был создан Банком России в 2017 году в рамках нового механизма санации. Первым случаем финансового оздоровления с участием ЦБ в качестве основного инвестора стал банк «ФК Открытие», позднее было объявлено о санации Бинбанка и Промсвязьбанка. После завершения санации предполагается продажа активов на открытом рынке.

Ранее механизм санации осуществлялся через предоставление кредитных линий Агентством по страхованию вкладов (АСВ) банкам-санаторам.