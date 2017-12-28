Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности Юг-Инвестбанка до уровня «ruBB+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза RAEX.



«Понижение рейтинга обусловлено ужесточением подходов агентства к оценке конкурентной позиции (на 1 ноября 2017 года банк занимает 206-е место в рэнкинге по активам по версии RAEX («Эксперт РА») на фоне сохранения нестабильности банковской системы в целом, а также ограниченными возможностями собственников банка по увеличению капитала при невысоком среднегодовом уровне его достаточности (за период с 1 ноября 2016 года по 1 ноября 2017-го средний Н1.0=12,9%, Н1.2=8,6%) и неоптимальной структуре (на 1 ноября 2017-го около 28% капитала сформировано за счет переоценки имущества). Кроме того, основной капитал банка характеризуется повышенной уязвимостью к реализации кредитных рисков (по состоянию на 01.11.17 полное обесценение более 4,6% остатка ссудной задолженности без увеличения капитала или сокращения активов под риском приведет к нарушению норматива Н1.2)», — говорится в релизе.

По мнению RAEX, позитивно на рейтинг Юг-Инвестбанка влияют высокие показатели рентабельности деятельности (по данным отчетности РСБУ, за период с 1 октября 2016 года по 1 октября 2017-го ROE=19%) в сочетании с хорошим уровнем покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности (195% за III квартал 2017 года), а также сбалансированность активов и пассивов на краткосрочном и долгосрочном горизонтах.