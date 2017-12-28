Портфель кредитных карт Сбербанка за 11 месяцев 2017 года вырос на 94 млрд рублей и превысил отметку 550 млрд рублей. Об этом порталу Банки.ру сообщили в пресс-службе кредитной организации. Рост портфеля за аналогичный период 2016-го составлял 34 млрд рублей.

«Рекордный рост в 2017 году стал возможен благодаря работе с действующим портфелем и предложению клиентам более удобного и выгодного продукта. Так, Сбербанк активно сотрудничал с действующими клиентами, предлагая увеличение кредитных лимитов, повышенное бонусирование или другие поощрения за активное использование продукта. В середине года были снижены ставки по новым кредитным картам, а осенью Сбербанк провел большую рекламную кампанию с повышенными бонусами. Благодаря этому мы привлекли большой поток новых качественных клиентов», — прокомментировали в пресс-службе.