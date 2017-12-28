Прокуратура отреагировала на запрос депутата Госдумы Валерия Рашкина, который просил генерального прокурора Юрия Чайку провести проверку одного из рекламных сообщений Тинькофф Банка и «рассмотреть вопрос о привлечении организации к установленной законом ответственности», пишет РБК.

Поводом для запроса стала реклама Тинькофф Банка в сети Instagram, в которой использовался сленг криминальной субкультуры «АУЕ». В рекламном объявлении были изображены тюремная камера, четыре раскладушки и слоган «Молодым платить не по масти». Подпись к фотографии гласила: «Карта в радость, кешбэк в сладость, господа. Чтобы сделать вашу юность проще, мы отменили плату за обслуживание для всех с 14 до 18 лет. Деньги в пластик, АУЕ! Оформить щас или кекнуть (сгинуть на блатном жаргоне. — Прим. ред.) раз».

В своем обращении Рашкин отмечал, что «отдельные коммерческие структуры ради повышения прибыли» способствуют популяризации движения «АУЕ», которое вовлекает несовершеннолетних в «криминальную жизнь».

​Прокуратура проверит рекламу Тинькофф Банка в стиле «АУЕ» Прокуратура Москвы организовала проверку рекламных материалов Тинькофф Банка на предмет нарушения требований законодательства о рекламе и защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Проверка была организована по запросу депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.



В официальном письме Рашкину, которое подписал прокурор Москвы Владимир Чуриков (есть в распоряжении РБК), признано, что в рекламе Тинькофф Банка был использован уголовный жаргон, применяемый в качестве показателя принадлежности к криминальным структурам, а сама эта реклама противоречит требованиям закона. Однако вины банка в случившемся прокуратура не нашла.

«В соответствии с договором, заключенным АО «Тинькофф Банк» с ООО «Эс Би Си Медиа», подрядчик осуществляет размещение информационных и/или рекламных материалов в сети Интернет для привлечения потенциальных клиентов банка. Согласно условиям данного договора исполнитель самостоятельно определяет содержание рекламных материалов и гарантирует соблюдение действующего законодательства. В связи с изложенным Зюзинской межрайонной прокуратурой г. Москвы генеральному директору ООО «Эс Би Си Медиа» внесено представление», — говорится в ответе прокуратуры.

​ФАС возбудила дело против Тинькофф Банка из-за рекламы в стиле «АУЕ» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о нарушении закона «О рекламе» Тинькофф Банком.



Ранее дело о нарушении закона «О рекламе» в связи с размещением рекламы Тинькофф Банка возбудила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Аббревиатура «АУЕ» («арестантский уклад един» или «арестантское уркаганское единство») является частью криминального сленга и используется в качестве приветствия у заключенных, живущих «по понятиям». Участники сообщества «АУЕ» популяризуют уголовный образ жизни, выступают за признание авторитетов преступного мира и тюремных схем поведения в повседневной жизни. В настоящее время в Госдуме рассматривается законопроект, который предлагает запретить пропаганду криминальной субкультуры в СМИ, а также дать Роскомнадзору право во внесудебном порядке блокировать сайты, контент которых формирует представление о привлекательности криминального образа жизни.