Дочерняя структура АФК «Система» — «Система-Инвест» — перечислила «Башнефти» первый платеж в рамках мирового соглашения с «Роснефтью» и «Башнефтью» в размере 20 млрд рублей, сообщил ТАСС представитель корпорации Сергей Копытов.

«Да, заплатили», — сказал он. Остальные платежи по мировому соглашению будут напрямую осуществляться АФК «Система», уточнил Копытов.

Арбитражный суд Башкирии 26 декабря утвердил мировое соглашение «Роснефти», «Башнефти» и Минземимущества Башкирии с АФК «Система» и «Система-Инвест». Корпорация, выступающая ответчиком по делу о реорганизации башкирской нефтяной компании в 2014 году, выплатит «Башнефти» 100 млрд рублей (из которых корпорация выплатит 80 млрд рублей, а «Система-Инвест» — 20 млрд рублей).

«Система» должна выплатить 40 млрд рублей из оставшейся суммы не позднее 28 февраля 2018 года, еще 40 млрд рублей — до 30 марта 2018 года.