Сбербанк России и «Транснефть» достигли договоренности об урегулировании претензий по сделкам с производными финансовыми инструментами, заключенным в 2013 году, сообщили в пресс-службе кредитной организации.



«ПАО «Сбербанк» и ПАО «Транснефть» достигли договоренности об урегулировании претензий в отношении сделок с производными финансовыми инструментами, заключенных в декабре 2013 года. Условия урегулирования позволяют сторонам отказаться от продолжения судебного разбирательства. «Транснефть» и Сбербанк выражают надежду, что интерес профессионального сообщества, проявленный к указанному спору, будет способствовать формированию четких и понятных правил поведения на рынке производных финансовых инструментов», — отмечается в релизе.

​Сбербанк и «Транснефть» начали переговоры о мировом соглашении Сбербанк России и «Транснефть» начали переговоры о мировом соглашении для того, чтобы проработать нюансы мирового соглашения. Юристы обеих компаний попросили отложить рассмотрение кассационной жалобы «Транснефти» на решение суда по спору на 66,5 млрд рублей.

Громкий спор начался в январе 2017 года: «Транснефть» подала иск к Сбербанку, оспаривая сделки валютных опционов (колл и пут) с барьерным условием, заключенные еще в 2013-м с датой исполнения в сентябре 2015 года. По колл-опциону барьер был установлен в 45 рублей за доллар, а затем увеличен до 50 рублей. Но из-за девальвации рубля по отношению к доллару в конце 2014 года компании пришлось выплатить банку 66,5 млрд рублей.



В июне Арбитражный суд Москвы по иску «Транснефти» признал недействительной убыточную для компании сделку с производными финансовыми инструментами, заключенную со Сбербанком. Однако в августе Девятый арбитражный апелляционный суд отменил это судебное решение.

В конце ноября Сбербанк и «Транснефть» начали переговоры о мировом соглашении для того, чтобы проработать нюансы мирового соглашения. Юристы обеих компаний попросили отложить рассмотрение кассационной жалобы «Транснефти» на решение суда по спору на 66,5 млрд рублей.

Тогда стороны возможные условия мирового соглашения не раскрывали. В Сбербанке лишь сообщили, что ведут переговоры, для завершения которых необходимы три недели. В «Транснефти» отказались от комментариев. По предположению источников газеты «Коммерсант», в итоге «Транснефть» может получить от Сбербанка «определенную сумму отступных», но гораздо меньше даже половины требуемой. Однако окончательного решения по деньгам пока нет. При этом банк хочет обойтись вообще без выплаты отступных, взамен предоставив компании льготные условия и преференции по кредитам или другим своим продуктам.

СМИ: Сбербанк ​и «Транснефть» решили помириться по рекомендации Путина Сбербанк и «Транснефть» в рамках спора ценой 66,5 млрд рублей на заседании Арбитражного суда Московского округа 30 ноября предприняли попытку помириться. Стороны намерены договориться за три недели, но суд предоставил им время до 9 января. Условия возможного мира еще обсуждаются. Среди вариантов — мировое соглашение либо отзыв «Транснефтью» кассационной жалобы в обмен на деньги или льготные условия по сделкам с банком, пишет «Коммерсант».

