Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Дойче Банку кредитный рейтинг на уровне «ААА(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза АКРА.

«Присвоенный кредитный рейтинг отражает высокую вероятность оказания ООО «Дойче Банк» поддержки со стороны единственного участника — Deutsche Bank AG, который характеризуется сильным финансовым профилем. Оценка собственной кредитоспособности (ОСК) банка на уровне «а+» отражает адекватную достаточность его капитала, а также адекватные риск-профиль и показатели фондирования и ликвидности», — говорится в сообщении.



По мнению АКРА, к негативному рейтинговому действию в отношении банка могут привести ухудшение качества управления рисками, существенный рост доли проблемных активов; а также значительное ухудшение показателей достаточности капитала и собственной способности к его генерации (без учета дивидендов).