В среднем каждый пятый (22% опрошенных сотрудников финсектора) ожидает, что его доход в 2018 году вырастет до 10%

Половина специалистов из финансового сектора России недовольны своей зарплатой. При этом текущий уровень имеющихся доходов устраивает лишь 38% опрошенных. Такие данные содержатся в ежегодном исследовании рынка труда и зарплат в России Hays Salary Guide 2017, проведенном компанией Hays (имеется в распоряжении Банки.ру).



В поиске

Главный тренд, который выделяют аналитики Hays на финансовом рынке в 2017 году, — это активный набор персонала. Так, превалирующее большинство (около 80%) запросов банков, страховых и инвестиционных компаний к рекрутерам в текущем году касалось поиска новых сотрудников на постоянной основе. В итоге за последний год штат персонала увеличили 61% финансовых компаний в России, а 50% работодателей повысили зарплату уже имеющимся сотрудникам. При этом ввести сокращения сотрудников были вынуждены 23% опрошенных работодателей.

«Компании финансового сектора в последний год активно набирали персонал. Это говорит о том, что у финансовых компаний появился бюджет на расширение бизнеса, и стратегия сейчас направлена не на сокращение расходов, а на развитие, — поясняется в исследовании Hays. — Рекрутинговая активность в основном была сосредоточена в Москве, где находятся центральные офисы. Об этом свидетельствуют данные».

В опросе приняли участие около 5 тыс. профессионалов и более 500 работодателей из крупных компаний. Главным образом опрашивались международные компании. Основная часть опрошенных специалистов работает в Москве. Однако были также обработаны ответы респондентов из регионов.

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Финансовые реки

«На финансовом рынке отмечается одна из самых высоких текучек кадров — о ней говорят 42% респондентов. При этом в отрасли, согласно исследованию, не наблюдалось снижения зарплат. Напротив, 42% опрошенных работодателей в 2017 году повышали уровень дохода сотрудников в пределах 10%, еще 18% заявили о росте до 20%. Впрочем, текущим уровнем доходов довольны лишь 38% опрошенных работников, и только 46% устраивают нематериальные бонусы от работодателя», — говорится в исследовании Hays.

В связи с этим 93% сотрудников готовы сменить место работы при конкурентной зарплате. Кандидаты готовы рассматривать новые предложения с повышением уровня компенсации минимум на треть от текущего уровня дохода. Примечательно, что зарплаты средних и топ-менеджеров в отрасли оставались в 2017 году на достаточно высоком уровне.

Судя по всему, в новом году финансовые компании продолжат увеличивать свои штаты. По крайней мере, об этом заявил почти каждый второй работодатель (46% опрошенных). Тем не менее 6% работодателей не исключают и сокращений. Повышать зарплаты готовы 58% работодателей. Однако в качестве предельного максимума такой надбавки они указали 10%.

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Эти результаты значительно расходятся с ожиданиями сотрудников, отмечают аналитики Hays. В среднем каждый пятый (22% опрошенных сотрудников финансового сектора) ожидает, что его доход в 2018 году вырастет до 10%, а каждый третий (38% респондентов) — от 20% и выше.

По словам управляющего консультанта практики Financial Institutions Дарьи Аникиной, в общебанковском направлении наиболее популярными сегодня считаются специалисты в области data-science, аналитики big data и те, кто владеет блокчейн-технологией.

«Здесь рынок можно смело назвать кандидатским, так как работодателям пока сложно определить реальную стоимость таких специалистов, их навыки и влияние на бизнес. Тем не менее эти навыки в резюме сегодня поднимают цену кандидатов, они становятся востребованными как в банковском секторе, так и в IT-компаниях», — говорит Аникина.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru

Кто почем (в банках и финансовых институтах в целом)

Deputy Branch Head / заместитель директора филиала по корпоративному бизнесу* Тип компании Москва и МО Опыт работы один — четыре года Опыт работы более четырех лет Вилка ежемесячной зарплаты (руб.) Средняя ежемесячная зарплата (руб.) Вилка ежемесячной зарплаты (руб.) Средняя ежемесячная зарплата (руб.) Государственная компания 300 000—400 000 370 000 350 000—500 000 420 000 Частная компания 300 000—350 000 320 000 370 000—450 000 400 000

*в корпоративном бизнесе

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Large Corporate Relationship Manager / менеджер по работе с отраслевыми клиентами* Тип компании Москва и МО Опыт работы один — четыре года Опыт работы более четырех лет Вилка ежемесячной зарплаты (руб.) Средняя ежемесячная зарплата (руб.) Вилка ежемесячной зарплаты (руб.) Средняя ежемесячная зарплата (руб.) Государственная компания 150 000—250 000 180 000 290 000—400 000 350 000 Частная компания 150 000—220 000 190 000 300 000—400 000 350 000

*в корпоративном бизнесе

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Head of Branch / директор филиала* Тип компании Москва и МО Опыт работы один — четыре года Опыт работы более четырех лет Вилка ежемесячной зарплаты (руб.) Средняя ежемесячная зарплата (руб.) Вилка ежемесячной зарплаты (руб.) Средняя ежемесячная зарплата (руб.) Государственная компания 200 000—350 000 250 000 200 000—500 000 300 000 Частная компания 300 000—450 000 370 000 420 000—500 000 450 000

*в розничном бизнесе

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Head of Branch / управляющий дополнительным офисом* Тип компании Москва и МО Опыт работы один — четыре года Опыт работы более четырех лет Вилка ежемесячной зарплаты (руб.) Средняя ежемесячная зарплата (руб.) Вилка ежемесячной зарплаты (руб.) Средняя ежемесячная зарплата (руб.) Государственная компания 120 000—180 000 150 000 150 000—210 000 190 000 Частная компания 100 000—180 000 150 000 120 000—190 000 170 000

*в розничном бизнесе

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Sales Analyst / аналитик по продажам* Тип компании Москва и МО Опыт работы один — четыре года Опыт работы более четырех лет Вилка ежемесячной зарплаты (руб.) Средняя ежемесячная зарплата (руб.) Вилка ежемесячной зарплаты (руб.) Средняя ежемесячная зарплата (руб.) Государственная компания 80 000—130 000 100 000 130 000—180 000 160 000 Частная компания 80 000—130 000 100 000 130 000—200 000 170 000

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Head of marketing / директор по маркетингу Тип компании Москва и МО Опыт работы один — четыре года Опыт работы более четырех лет Вилка ежемесячной зарплаты (руб.) Средняя ежемесячная зарплата (руб.) Вилка ежемесячной зарплаты (руб.) Средняя ежемесячная зарплата (руб.) Государственная компания 450 000—600 000 570 000 600 000—900 000 750 000 Частная компания 400 000—550 000 450 000 500 000—850 000 700 000

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Manager of mobile banking / специалист по развитию мобильного банкинга Тип компании Москва и МО Опыт работы один — четыре года Опыт работы более четырех лет Вилка ежемесячной зарплаты (руб.) Средняя ежемесячная зарплата (руб.) Вилка ежемесячной зарплаты (руб.) Средняя ежемесячная зарплата (руб.) Государственная компания 100 000—180 000 160 000 170 000—250 000 210 000 Частная компания 100 000—180 000 160 000 170 000—250 000 210 000

Средние зарплаты у специалистов различных должностей в финансовой сфере.doc