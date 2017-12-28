Доллар и евро завершили основную валютную сессию разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:00 мск просел на 15 копеек и составил 57,595 рубля. Курс евро повысился на 5 копеек, остановившись на отметке 68,74 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 57,74 рубля, минимальный — 57,39. Всего за торговый день совершены 24 532 сделки на 3 млрд 57 млн 405 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 68,82 рубля, минимальный — 68,45. Всего за торговый день совершены 5 092 сделки на 330 млн 565 тыс. евро.