Заубер Банк снизил на один процентный пункт ставки по кредитным программам на покупку подержанных автомобилей. Обновленный диапазон процентных ставок варьируется от 17% до 25% годовых. Минимальный первоначальный взнос по программам остался без изменений и равен 10% собственных средств заемщика от стоимости подержанного автомобиля. Также кредит можно оформить без первоначального взноса, в этом случае процентная ставка будет увеличена на один процентный пункт. При первоначальном взносе от 10% минимальная сумма кредита составляет 100 тыс. рублей, менее 10% — 300 тыс. рублей.

Срок кредита варьируется от одного года до пяти лет. При необходимости он может быть увеличен до шести-семи лет, но в этом случае процентная ставка будет повышена на 6 процентных пунктов. Снизить ставку на 0,5 п. п. возможно за счет оформления личного страхования. При предоставлении сокращенного пакета документов процентная ставка будет увеличена на 1 п. п. При сумме кредита, равной или превышающей 1 млн рублей, требуется подтверждение дохода и занятости заемщика.

Указанные процентные ставки за пользование кредитом применяются для заемщиков, оформляющих полис каско. В случае предоставления кредита без страхования каско процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 1 п. п.

«Данные условия автокредитования привлекательны для клиентов тем, что распространяются на покупку подержанных автомобилей не только у официального дилера, но и у физического лица», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Екатерина Баклыкова.

По потребительскому кредиту размер снижения составил 0,5 п. п. Теперь по программе «Наличными-лайт» ставка устанавливается на уровне 23,5% годовых без подтверждения дохода и 22,5% годовых — при наличии у заемщика справки 2-НДФЛ. Денежные средства в размере от 30 тыс. до 299 тыс. рублей предоставляются на два или три года без обеспечения. «Ставки по программе находятся на довольно высоком уровне и действуют при заключении клиентом договора личного страхования, при отказе от страховки ставка увеличится на 0,5 процентного пункта», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.