Заубер Банк снизил на один процентный пункт ставки по кредитным программам на покупку подержанных автомобилей. Обновленный диапазон процентных ставок варьируется от 17% до 25% годовых. Минимальный первоначальный взнос по программам остался без изменений и равен 10% собственных средств заемщика от стоимости подержанного автомобиля. Также кредит можно оформить без первоначального взноса, в этом случае процентная ставка будет увеличена на один процентный пункт. При первоначальном взносе от 10% минимальная сумма кредита составляет 100 тыс. рублей, менее 10% — 300 тыс. рублей.
Срок кредита варьируется от одного года до пяти лет. При необходимости он может быть увеличен до шести-семи лет, но в этом случае процентная ставка будет повышена на 6 процентных пунктов. Снизить ставку на 0,5 п. п. возможно за счет оформления личного страхования. При предоставлении сокращенного пакета документов процентная ставка будет увеличена на 1 п. п. При сумме кредита, равной или превышающей 1 млн рублей, требуется подтверждение дохода и занятости заемщика.
Указанные процентные ставки за пользование кредитом применяются для заемщиков, оформляющих полис каско. В случае предоставления кредита без страхования каско процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 1 п. п.
«Данные условия автокредитования привлекательны для клиентов тем, что распространяются на покупку подержанных автомобилей не только у официального дилера, но и у физического лица», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Екатерина Баклыкова.
По потребительскому кредиту размер снижения составил 0,5 п. п. Теперь по программе «Наличными-лайт» ставка устанавливается на уровне 23,5% годовых без подтверждения дохода и 22,5% годовых — при наличии у заемщика справки 2-НДФЛ. Денежные средства в размере от 30 тыс. до 299 тыс. рублей предоставляются на два или три года без обеспечения. «Ставки по программе находятся на довольно высоком уровне и действуют при заключении клиентом договора личного страхования, при отказе от страховки ставка увеличится на 0,5 процентного пункта», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
АО «Заубер Банк» — небольшая кредитная организация, зарегистрированная в Санкт-Петербурге. Ориентирована преимущественно на обслуживание счетов и кредитование корпоративных клиентов (в том числе строительных компаний), а также на привлечение средств физических лиц во вклады и розничное кредитование.
На текущий момент основными бенефициарами являются петербургские бизнесмены Александр Тимохин (31,11%), председатель совета банка Алексей Смолянов с супругой Дарьей Жигаловой (совокупно 27,69%), член совета директоров, член правления банка Алексей Еремин (9,99%); Александр Абакумов, Ганчо Иванов, Юлия Феофанова и Валерий Матвеев владеют долями по 7,8% акций.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2017 года нетто-активы банка — 2,74 млрд рублей (365-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,70 млрд, кредитный портфель — 1,45 млрд, обязательства перед населением — 0,53 млрд.