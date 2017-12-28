Жители Великого Устюга (город, где находится официальная резиденция российского Деда Мороза) реже других россиян пользуются онлайн-займами в МФО. Таковы данные исследования МФК «Займер».



«За последние три года онлайн-заемщиками микрофинансовых организаций стали только 0,9% жителей Великого Устюга. Согласно статистическим данным, этот показатель значительно меньше, чем в целом в Российской Федерации (3,42% граждан от общего числа). Так, устюжане берут взаймы в 3,8 раза реже, чем жители страны», — говорится в релизе.

По данным сервиса онлайн-займов «Робот Займер», основные получатели микрозаймов в Великом Устюге — мужчины: их в 1,8 раза больше, чем женщин. Повторно за заемными средствами в МФО обращается каждая четвертая женщина-заемщик, среди мужчин это делает только каждый шестой получатель займов.

Наибольший интерес к получению микрозаймов наблюдается у устюжан в возрасте 20—24 лет, а также в 35—39 и 50—54 года. Меньше всего в онлайн-займах МФО нуждаются устюжане до 20 лет и те, кому 45—49 лет, отмечается в исследовании.