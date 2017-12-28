Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей в отношении троих фигурантов дела о хищении 585 млн рублей из лишенного лицензии ДС Банка до 29 марта 2018 года, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

«Продлить в отношении обвиняемых срок содержания под стражей до 29 марта 2018 года», — постановил судья Артур Карпов.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении на три месяца ранее избранной меры пресечения в отношении юриста ДС Банка Андрея Кузнецова, исполняющего обязанности председателя правления банка Игоря Синюхина и Виталия Вергизова, занимавшегося, по версии следствия, обналичиванием похищенных денежных средств.

Мужчинам вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ (растрата). Представитель Следственного комитета просил суд оставить обвиняемых под стражей, поскольку обстоятельства, послужившие основанием для ареста, не отпали. Адвокаты обвиняемых возражали, ходатайствовали об избрании в качестве меры пресечения для своих подзащитных домашнего ареста.

По данным следствия, в конце апреля прошлого года члены организованной группы, в которую входили контролирующие ДС Банк лица и его руководящие работники, зная о допущенных при ведении банковской деятельности нарушениях и предстоящем отзыве лицензии, перечислили на счета фирм-однодневок 585 млн рублей, то есть все денежные средства, находившиеся на корреспондентском счете кредитной организации. Перевод денег был оформлен под видом выдачи кредитов, носивших в действительности заведомо фиктивный и невозвратный характер.

«Зачисленные денежные средства члены организованной группы перевели на счета более 25 различных организаций в других банках. При этом за несколько дней до совершения хищения соучастники прекратили исполнять клиентские платежи под предлогом технических проблем в системе дистанционного банковского обслуживания. В дальнейшем они повредили серверы с автоматизированной банковской системой, вывезли из банка клиентские и кредитные досье, а также другие документы и оргтехнику», — утверждает следствие.

Центральный банк России отозвал лицензию у ДС Банка в мае 2016 года.