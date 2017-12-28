Держатели премиальных банковских карт в России — активные путешественники, каждый второй из них (47%) бывает за рубежом чаще двух раз в год. Таковы данные исследования компании Visa. Они часто активно проводят время, знакомясь с культурой разных стран, и предпочитают оставаться на связи для общения и поиска информации в Интернете.

«Состоятельные путешественники могут позволить себе различные типы путешествий и обычно выбирают формат, исходя из сезона, длительности планируемой поездки, состава путешествующих (парой, с друзьями или детьми), а также основной идеи отпуска — расслабиться или же, наоборот, провести время энергично. Серия индивидуальных интервью с пользователями премиальных карт позволила выделить четыре основных типа отдыха, которым отдают предпочтение такие туристы: пляжный туризм, экскурсионный туризм, событийный туризм, экстремальный туризм», — говорится в исследовании.

Оставаться на связи и решать проблемы помогает мобильный Интернет. При этом в целях экономии большинство состоятельных путешественников ограничивает пользование связью в поездках.

Согласно опросу, почти половина путешественников (41%) подключается к Интернету только в зоне доступа бесплатного Wi-Fi, а каждый десятый (12%) отказывается от его использования. 95% путешественников хотели бы, чтобы мобильный Интернет в роуминге был бесплатным. 60% опрошенных использовали бы его для общения в мессенджерах, 52% — для работы программ навигации, 43% респондентов делились бы впечатлениями в социальных сетях, а 44% искали бы информацию в Интернете, заключили в Visa.