Россия не ведет переговоры с украинской стороной по поводу долга в 3 млрд долларов, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1».

«Скорее всего, судебные разбирательства продолжатся. Если мы найдем, договоримся о предложении досрочной реализации этого долга или обмена его на другие бумаги — готовы рассматривать любые предложения. В настоящий момент каких-либо переговоров с Украиной не ведется», — сказал он.

В декабре 2013 года Россия на средства Фонда национального благосостояния выкупила еврооблигации Украины на 3 млрд долларов. После уплаты первых трех купонов по еврооблигациям Украина в декабре 2015 года не выплатила 3,075 млрд долларов (основной долг и последний купон). После многочисленных попыток урегулировать вопрос во внесудебном порядке Россия в феврале 2016 года поручила компании The Law Debenture Trust Corporation, выступающей в качестве доверителя по еврооблигациям, инициировать судебное разбирательство против Украины в Высоком суде Лондона.

