Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало заявление в Арбитражный суд Самарской области о привлечении контролирующих банк «Волга-Кредит» лиц к ответственности в виде возмещения убытков и взыскания 5,3 млрд рублей убытков, следует из материалов АСВ.



«В ходе проведения проверки обстоятельств банкротства банка конкурсным управляющим установлено, что до отзыва лицензии контролирующими банк лицами приняты решения о предоставлении технических кредитов физическим и юридическим лицам, не ведущим хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающим собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам в отсутствие ликвидного обеспечения. Кроме того, руководителем банка приняты решения о расторжении договора залога ликвидного обеспечения, а также о необоснованном отчуждении принадлежавших банку векселей кредитных организаций без оплаты», — отмечается в сообщении.



Указанные обстоятельства в соответствии с законом «Об акционерных обществах» являются основанием для взыскания убытков с контролирующих банк лиц, отметили в АСВ. В качестве ответчиков по иску выступают восемь экс-руководителей финучреждения.