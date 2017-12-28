Совет директоров банка «Глобэкс» переизбрал своим председателем Александра Зеленова, следует из материалов финучреждения.
«Избрать председателем совета директоров АО «Глобэкс Банк» Зеленова Александра Викторовича. Избрать заместителем председателя совета директоров АО «Глобэкс Банк» Филева Ивана Андреевича», — говорится в документе.
Помимо этого, Зеленов занимает должность председателя совета директоров Связь-Банка.
Совет директоров Связь-Банка (группа Внешэкономбанка) в обновленном составе избрал председателем совета директоров Александра Зеленова.
АО «КБ «Глобэкс» — крупный московский банк, входящий в группу Внешэкономбанка. ВЭБу принадлежит 99,99% акций банка «Глобэкс». Ключевые направления деятельности в настоящее время — кредитование коммерческих предприятий, операции на рынке ценных бумаг. Основные источники ресурсов — средства юридических и физических лиц. В первом полугодии 2017 года ВЭБ планировал закрыть сделку по продаже банка «Глобэкс» рыночному инвестору, однако на текущий момент эти намерения так и не были реализованы.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2017 года нетто-активы банка — 132,94 млрд рублей (55-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 19,53 млрд, кредитный портфель — 69,38 млрд, обязательства перед населением — 56,33 млрд.