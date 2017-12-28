АО «КБ «Глобэкс» — крупный московский банк, входящий в группу Внешэкономбанка. ВЭБу принадлежит 99,99% акций банка «Глобэкс». Ключевые направления деятельности в настоящее время — кредитование коммерческих предприятий, операции на рынке ценных бумаг. Основные источники ресурсов — средства юридических и физических лиц. В первом полугодии 2017 года ВЭБ планировал закрыть сделку по продаже банка «Глобэкс» рыночному инвестору, однако на текущий момент эти намерения так и не были реализованы.

По данным Банки.ру, на 1 декабря 2017 года нетто-активы банка — 132,94 млрд рублей (55-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 19,53 млрд, кредитный портфель — 69,38 млрд, обязательства перед населением — 56,33 млрд.