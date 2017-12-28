Смольнинский районный суд заочно арестовал объявленную в международный розыск гражданку Финляндии Элизабет Елену фон Мессинг по делу о незаконном выводе за рубеж 1 млрд евро, сообщили в четверг РАПСИ в суде.

«Срок ареста будет исчисляться с момента экстрадиции либо задержания обвиняемой на территории РФ», — сказали в суде.

Как сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК РФ по Петербургу, в России обвиняемая была более известна под именем Елена Скородумова и в свое время имела отношение к «тамбовской» организованной преступной группировке, однако позднее эмигрировала в Финляндию и сменила фамилию.

В производстве ГСУ находится уголовное дело, возбужденное по статье 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Фон Мессинг вменяется вывод за рубеж 1 млрд евро под видом закупки компьютерного оборудования. Установить ее местоположение не представляется возможным, и, по данным следствия, в данный момент она находится за границей.

Ранее она фигурировала в деле о вымогательстве, но в качестве потерпевшей. В сентябре Смольнинский районный суд Петербурга приговорил к двум годам колонии строгого режима предпринимателя Сергея Фукса, который вымогал у фон Мессинг 49 млн рублей.

В 2010 году председатель СК РФ Александр Бастрыкин обсуждал с комиссаром Национальной полиции Финляндской Республики Микко Паатеро вопросы взаимодействия по ряду уголовных дел, затрагивающих интересы обеих стран. Среди них было дело по обвинению фон Мессинг и предпринимателя Дмитрия Абрамкина в отмывании преступных доходов.

В 2014 году расследование по этому делу было завершено ГСУ СК РФ по Петербургу уже в квалификации «незаконная банковская деятельность», а в 2015 году вынесен приговор, но фон Мессинг среди фигурантов уже не было. За незаконную банковскую деятельность к реальным срокам были приговорены Дмитрий Абрамкин, Андрей Мозговой, Игоря Перепеч, Любовь Стецкая и Максим Сидоров. По данным суда, осужденные, используя электронную площадку «Банк ВЕФК-Урал», с декабря 2005-го по май 2008 года обналичили более 45 млрд рублей, получив при этом доход в сумме более 1,2 млрд рублей. Все осужденные были амнистированы и освобождены от наказания.