Потребительские цены в России в декабре выросли на 0,4%, а инфляция с начала года составила 2,5%. Об этом свидетельствуют предварительные данные Росстата.

В декабре 2016-го инфляция также составляла 0,4%, а в целом за год — 5,4%, напоминает статистическое ведомство.

«Оценка индекса потребительских цен осуществлена на основании еженедельной информации о средних ценах на 64 вида важнейших товаров и услуг по состоянию на 25 декабря 2017 года с распространением данных о среднесуточном приросте ИПЦ с начала месяца на всю совокупность наблюдаемых товаров и услуг», — отмечается в сообщении Росстата.

Окончательные данные об инфляции в декабре, полученные на основе ежемесячной регистрации цен по полному перечню товаров и услуг (506 видов), будут представлены 10 января 2018 года.

Банк России в декабрьском докладе о денежно-кредитной политике оценивал инфляцию по итогам 2017 года в 2,4—2,6%. «В первые месяцы 2018 года инфляция может колебаться около 3%. Во второй половине года инфляция, по нашей оценке, вплотную приблизится к 4%, по мере того как влияние временных факторов этого года сойдет на нет», — говорила в середине декабря глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов также прогнозировал, что инфляция в стране по итогам года составит около 2,5%. В Минэкономразвития прогнозировали годовую инфляцию в декабре на уровне 2,5—2,6%.

Как сообщалось ранее, в ноябре потребительские цены в РФ повысились на 0,2% по отношению к предыдущему месяцу, а в годовом выражении инфляция замедлилась до 2,5% с октябрьских 2,7%.