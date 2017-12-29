Кредитный портфель Россельхозбанка превысил 1,9 трлн рублей. Об этом заявил глава банка Дмитрий Патрушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.



«Хотел бы доложить о результатах, которых мы достигли с начала текущего года. Мы продолжаем инвестировать в реальный сектор экономики. По темпам кредитования мы опережаем рынок. Кредитный портфель Россельхозбанка уже превышает 1 триллион 900 миллиардов рублей», — сказал Патрушев.

По его словам, доля Россельхозбанка в сфере кредитования АПК в России превысила 30%, а кредитный портфель в агропромышленном комплексе приближается к отметке 1,2 трлн рублей. Патрушев отметил, что Россельхозбанк остается основным банком, который кредитует сезонные полевые работы. «Это то направление кредитования, которое в принципе обеспечивает хороший урожай, который наблюдается в Российской Федерации», — сказал он.

Как заявил Патрушев, значительный спрос на кредиты со стороны аграриев объясняется очень высоким уровнем государственной поддержки, которая есть на сегодняшний день.

«Хотел бы отметить, что очень неплохо работает механизм льготного кредитования, который по вашему поручению реализуется. По новому механизму сельхозтоваропроизводители получают кредиты по ставке не более 5% годовых. На наш взгляд, этот механизм очень серьезно снижает издержки для агробизнеса. Мы активно участвуем в кредитовании в рамках этого механизма», — заявил глава банка.

Он поблагодарил президента за поддержку, которая оказывается государством Россельхозбанку и позволяет не снижать объем кредитования экономики.