Совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман считает, что аналитик «Альфа-Капитала» Сергей Гаврилов, рассказавший о санации крупнейших частных банков, поступил как «нормальный человек».



«У нас было много проблем. Я тогда был в отпуске в Италии. Когда утром увидел заголовок, я подумал: «Боже мой, сейчас такое начнется!». Я же понимал, сколь сложная ситуация была в других банках и чем грозит любое такое письмо. Неприятная была ситуация. Мне сложно осуждать автора письма. В принципе он поступил как нормальный человек и сказал клиентам то, что считает нужным: не следует вкладывать в бумаги тех или иных банков», — отметил он в интервью Forbes.

По его словам, Гаврилову нужно было «головой думать и понимать хрупкость ситуации».

«Кто-то из клиентов отдал письмо в газету, и его опубликовали. В итоге бедный парень попал во всю эту историю. Мне его жалко, но он вел себя очень достойно: всю вину взял на себя. Но у нас возникла целая куча проблем. Страшно неприятно получилось по отношению к коллегам. Мы не хотели причинять им неудобства», — заявил Фридман.

Также он признался, что не видел Гаврилова в реальной жизни. «Честно говоря, я Гаврилова ни разу в жизни в глаза не видел. Он работает. За что его выгонять?» — поделился совладелец «Альфа-Групп».

При этом Фридман не знает, был ли Гаврилов премирован. «Это в «Альфа-Капитале» будут решать. Я считаю, что он поступил хоть и честно, но неразумно, не подумал, за это его можно как раз премии лишить», — сообщил он.