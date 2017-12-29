Численность безработных граждан России, зарегистрированных в органах службы занятости, за период с 20 по 27 декабря 2017 года увеличилась на 1,9% и составила 770 490 человек. Об этом говорится в сообщении Минтруда.

«За неделю снижение численности безработных граждан произошло в республиках Тыва, Ингушетия, Адыгея, Чеченской Республике, Тульской, Псковской областях, Алтайском крае. В 76 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в Магаданской, Архангельской, Костромской, Новгородской, Липецкой областях, Камчатском, Ставропольском краях, Республике Марий Эл, Санкт-Петербурге и Москве. Не изменилась численность безработных в Омской и Белгородской областях», — уточнили в министерстве.

Суммарная численность работников, находившихся по состоянию на 27 декабря в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 137 622 человека.

В сообщении также отмечается, что на 1 декабря уровень регистрируемой безработицы в среднем по стране составил 1% от численности экономически активного населения.

Согласно опубликованным ранее данным Росстата, в ноябре уровень безработицы в России составил 5,1%. При этом в качестве безработных в органах службы занятости населения, по информации Роструда, были зарегистрированы 0,7 млн человек, в том числе 0,6 млн получали пособие по безработице.