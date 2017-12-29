Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило банку «Держава» кредитный рейтинг «ВВB-(RU)», прогноз — «стабильный». Об этом говорится в пресс-релизе АКРА.

«Кредитный рейтинг АКБ «Держава» обусловлен средней оценкой бизнес-профиля, адекватной оценкой фондирования и ликвидности и достаточности капитала, удовлетворительной оценкой риск-профиля. Банк характеризуется умеренным уровнем кредитоспособности по сравнению с другими кредитными организациями в Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

По мнению аналитиков, к позитивному рейтинговому действию могут привести существенное уменьшение уровня проблемной задолженности, а также снижение концентрации на десяти крупнейших заемщиках и на десяти крупнейших кредиторах. Негативно на рейтинг могут повлиять снижение показателей достаточности капитала в результате роста стоимости риска, ухудшение качества кредитного портфеля и рост принимаемого банком рыночного риска.