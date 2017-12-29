Интерпромбанк увеличил размер своего капитала на 2 млрд рублей. Речь идет о включении в состав источников капитала суммы привлеченного субординированного займа, следует из сообщения кредитной организации.

«ЦБ РФ подтвердил соответствие решения о выпуске субординированных облигаций АО «КБ «Интерпромбанк» требованиям положения Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)». В состав источников капитала банка 29 декабря 2017 года включена сумма привлеченного облигационного субординированного займа в размере 2 млрд рублей», — говорится в релизе.

Дополнительные подробности не сообщаются. По состоянию на 1 декабря 2017 года величина собственных средств (капитала) Интерпромбанка составляла почти 6,814 млрд рублей, свидетельствуют данные финансового рейтинга Банки.ру.

По последней информации на сайте банка об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов капитала (по состоянию на середину октября этого года), в состав источников дополнительного капитала банка ранее был включен субординированный заем от ООО «Траст. Проектное финансирование» на 3 млрд рублей. По данным банка, соглашение о предоставлении займа было заключено 15 апреля 2016 года и изначально предусматривало погашение до 15 апреля 2026-го (с ежеквартальной выплатой процентов по ставке 8,5% годовых), а 4 октября 2017-го субординированный заем был переведен в категорию бессрочных. «Сумма займа учитывается в составе источников добавочного капитала банка», — отмечается в материалах финучреждения.



Согласно данным ЕГРЮЛ, ключевым участником ООО «Траст. Проектное финансирование» (с долей около 86,2%) является акционер Интерпромбанка Дмитрий Мазуров, чья доля в банке составляет порядка 21,2% (на сайте ЦБ он указан как акционер со «значительным влиянием» на банк).