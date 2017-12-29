Инвестиции в основной капитал по итогам 2017 года вырастут на 3,2—3,6%. Такая оценка приводится в очередном выпуске информационно-аналитического бюллетеня Банка России «Экономика: факты, оценки, комментарии». Таким образом, снижение инвестиционной активности приостановилось, заключает регулятор.

Эффект базы, а также погодные факторы отчасти обусловили замедление в промышленности. В то же время выпуск продовольственных товаров продолжил расти. Увеличивалось производство продукции мясной и молочной промышленности, а также товаров из растительного сырья.

В ноябре сохранилось повышение потребительской активности, поддерживаемой низкой безработицей, стабильным ростом заработной платы и увеличением кредитования. Оборот розничной торговли рос как в годовом, так и в помесячном выражении. По итогам года ожидается увеличение расходов на конечное потребление домашних хозяйств на 3,5—4%.



Темп прироста ВВП по итогам года может оказаться вблизи нижней границы прогнозного интервала, опубликованного в декабрьском выпуске доклада о денежно-кредитной политике (1,7—2,2%. — Прим. Банки.ру).

