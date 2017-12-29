АИЖК отказалось от страховой деятельности и завершило ликвидацию Фонда содействия развитию жилищного строительства (Фонд РЖС). Об этом говорится в сообщении агентства.

«28 декабря 2017 года в соответствии с заявлением АИЖК об отказе от страховой деятельности, направленным ранее, Банк России отозвал лицензию страховой компании АИЖК на осуществление страхования и перестрахования. Компания будет ликвидирована. Уставный капитал и накопленная нераспределенная прибыль СК АИЖК будут возвращены единственному акционеру — АИЖК. АИЖК не будет конкурировать с рыночными игроками в секторе страхования», — уточняется в пресс-релизе.

Ликвидация Фонд РЖС завершилась 29 декабря. При этом деятельность фонда была прекращена 1 сентября 2016 года, отметили в АИЖК.

«30 ноября наблюдательный совет АИЖК утвердил обновленную стратегию развития единого института развития в жилищной сфере до 2020 года. В ней не предусмотрено развитие агентством рынка ипотечного страхования. АИЖК сосредоточится на актуальных задачах по поддержке рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, рынка арендного жилья, в том числе с использованием механизмов коллективных инвестиций, обеспечению застройщиков земельными ресурсами и формированию комфортной городской среды», — подчеркивается в сообщении.