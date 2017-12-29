Банк России опубликовал регламент работы своей платежной системы 30 декабря 2017 года, 3 и 6 января 2018 года. Платежная система будет функционировать на всей территории России, свидетельствует сообщение пресс-службы ЦБ.

Также платежная система Банка России будет функционировать 4 и 5 января 2018 года на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга в соответствии с регламентом, установленным на 3 января 2018-го.

Дополнительно регулятор информирует, что прием распоряжений на бумажном носителе и распоряжений в адрес полевых учреждений Банка России в указанные дни не осуществляется.

Передача финансовых сообщений в рамках системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) 30 декабря 2017 года, 3 и 6 января 2018 года будет осуществляться в обычном режиме в соответствии с регламентом СПФС.



30 декабря 2017 года, 3 и 6 января 2018 года Банк России также осуществляет кассовое обслуживание кредитных организаций в стандартном режиме.