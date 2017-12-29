Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование деятельности Внешэкономбанка, передает РИА Новости. В частности, он разрешает госкорпорации привлекать вклады от юрлиц, сообщается на официальном портале правовой информации.

Документ направлен на совершенствование деятельности Внешэкономбанка как национального института развития, в том числе путем наделения его новыми функциями, которые вытекают из принятой ВЭБом стратегии развития. Внешэкономбанк, в частности, наделяется правом привлекать во вклады денежные средства юрлиц, которым открыты счета в ВЭБе.

При этом объем средств, привлеченных во вклады от юридических лиц, не может превышать размера прав (требований), принадлежащих ВЭБу на основании денежных обязательств, возникших в рамках реализации его проектов.

Также предусматривается участие ВЭБа в синдицированном кредитовании, в проектах, основанных на принципах партнерства, совместного участия в распределении прибыли и убытков, недопустимости неясности условий договора.

Закон определяет порядок участия ВЭБа и в реализации проектов, имеющих общегосударственное, стратегическое или приоритетное значение для экономики РФ, которые не соответствуют основным направлениям, ограничениям или принципам инвестдеятельности госкорпорации.