Совет директоров «Ростелекома» утвердил долгосрочную программу развития оператора на 2017—2021 годы. Об этом говорится в сообщении компании.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе «Ростелекома», изначально долгосрочную программу развития группы на период 2015—2019 годов утвердил совет директоров в январе 2015 года. Документ был разработан в соответствии с директивами правительства и методическими рекомендациями Минэкономразвития РФ. Долгосрочная программа охватывает все сферы деятельности компании как в области укрепления рыночных позиций, инфраструктурного и инновационного развития, так и в области повышения эффективности деятельности.

В связи с цифровой трансформацией «Ростелекома» и российской экономики в целом долгосрочную программу решено было обновить. «Программа потребовала обновления в связи с актуализацией планов мероприятий по основным элементам стратегии для повышения эффективности бизнеса и адаптации к текущим условиям с учетом активного участия компании в программе «Цифровая экономика при сохранении курса на трансформацию компании в провайдера цифровых услуг», — пояснили в «Ростелекоме».

Долгосрочная программа развития представляет собой внутренний документ, в котором установлены конкретные целевые показатели на ближайшее время. При этом общие перспективные направления развития определяет стратегия. Ранее глава «Ростелекома» Михаил Осеевский говорил, что госоператор готовит новую стратегию на пять лет, которая будет согласована с программой цифровой экономики России. По его словам, совет директоров компании планирует рассмотреть стратегию в I квартале 2018 года.

Глава «Ростелекома» отмечал, что новая стратегия будет предполагать «довольно агрессивное развитие в ближайшие пять лет». Она будет включать пять направлений — связь и инфраструктура, цифровые госуслуги, использование Интернета, интеграция цифровых технологий и информационный суверенитет.

