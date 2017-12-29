Более 3 млн зависших заявлений на перевод пенсионных накоплений, которые ряд негосударственных пенсионных фондов собирали во втором полугодии через удостоверяющие центры, не смогут быть переданы в Пенсионный фонд России в нынешнем году. Такое решение было принято сегодня на совещании в Минфине. Больше всего от этого пострадает НПФ Сбербанка, массово привлекавший новых клиентов по этому каналу даже после решения ПФР о приостановке приема заявлений таким способом. Однако для клиентов пенсионных фондов это обстоятельство может оказаться выгодным — у них сохранится до трети накоплений, а подать новое заявление (и, скорее всего, по новым правилам) они смогут и в наступающем году, пишет «Коммерсант».

В Министерстве финансов в пятницу состоялось совещание с участием представителей экономического и социального блоков правительства, ПФР, ЦБ, Счетной палаты, двух саморегулируемых организаций пенсионного рынка (НАПФ и АНПФ), а также Сбербанка, рассказали изданию несколько участников совещания. «На совещании обсуждалась единственная тема — возможность приема зависших у ряда негосударственных пенсионных фондов заявлений, собираемых ими через удостоверяющие центры (УЦ)», — рассказал присутствовавший на совещании президент АНПФ Сергей Беляков. Эту информацию подтвердил другой участник совещания — вице-президент НАПФ Сергей Эрлик. Было принято решение такие заявления не принимать, говорят участники встречи. «Основная мысль высказавшихся на совещании касалась того, что заявлений, поданных через УЦ, которые приостановили свою деятельность с 28 июня текущего года, с точки зрения легитимности не существует», — рассказывает Беляков. Фактически эту информацию подтвердил и ПФР, разместив сегодня днем на своем сайте сообщение, что пилотный проект по приему электронных заявлений от УЦ о переходе (досрочном переходе) граждан из НПФ в ПФР и обратно и между НПФ, приостановленный 28 июня, «возобновлен не будет». Ранее представитель Минтруда заявил «Коммерсанту», что «приостановка ПФР приема в рамках пилотного проекта заявлений застрахованных лиц в форме электронного документа от юридических лиц, осуществляющих функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, аккредитованных УЦ, не противоречит законодательству России и не ущемляет права застрахованных лиц».

После решения ПФР в конце июня прекратить прием заявлений о переходах между страховщиками в электронной форме через УЦ ряд фондов продолжили прием заверенных электронной цифровой подписью заявлений, которые должны были подаваться через УЦ. Среди таких фондов собеседники «Коммерсанта» называли НПФ Сбербанка, «Сафмар», «Согласие ОПС», «Газфонд Пенсионные накопления». Многие пенсионные фонды достаточно быстро прекратили привлечение новых клиентов по этому каналу, некоторые НПФ сократили или остановили полностью привлечение застрахованных лиц.

Можно предположить, что совещание в Минфине созывалось по инициативе Сбербанка. Так, по данным «Коммерсанта», глава банка Герман Греф неоднократно обращался в разные инстанции с просьбой о приеме зависших заявлений. Газете удалось ознакомиться с двумя его письмами по данной проблеме, направленными в адрес главы Минтруда Максима Топилина и на имя первого вице-премьера Игоря Шувалова в середине ноября и в середине декабря соответственно. Минтруд подтвердил получение данного письма. Представитель секретариата первого вице-премьера подтвердил изданию получение письма от Сбербанка, добавив, что оно находится в проработке. Ранее участники рынка оценивали объем зависших заявлений в 3,5 млн штук, причем на НПФ Сбербанка приходилась большая часть — 2—3 млн штук. Эти цифры подтверждаются и в письмах Сбербанка. Так, в обращении в Минтруд указывается, что за четыре месяца после 28 июня (то есть после закрытия приема заявлений через УЦ) Сбербанк заключил 2,2 млн договоров вместе с заявлениями, заверенными ЭЦП, о переходе в одноименный НПФ. В этом же письме говорится, что Сбербанк направил зависшие заявления на флешке в ПФР с просьбой их принять или уведомить Сбербанк об альтернативном канале подачи таких заявлений. В более позднем письме на имя Игоря Шувалова Сбербанк оценивает общее количество граждан, подавших подобные заявления, более чем в 3 млн человек, причем из них клиентами Сбербанка были 2,9 млн человек. В письме выражена просьба к первому вице-премьеру «дать указание соответствующим компетентным органам (ПФР, Министерству труда и социальной защиты) обеспечить возобновление приема заявлений граждан на перевод своих пенсионных накоплений в электронном виде, принятых в течение 2017 года». В Сбербанке на запрос «Коммерсанта» пока не ответили.

Прием заявлений через УЦ в конце года мог вызвать массовый переток клиентов, которого не ожидали НПФ. «У нас из-за этого могло уйти в полтора-два раза больше застрахованных лиц, чем мы планировали», — говорит сотрудник НПФ, входящего в десятку крупнейших по пенсионным накоплениям. «Не стоит забывать, что прием заявлений через УЦ был приостановлен не в бизнес-интересах, а из-за того, что были выявлены массовые нарушения при подаче заявлений через этот канал», — сказал человек, близкий к другому фонду из топ-10. Таким образом, это не только отразилось бы на показателях НПФ, но и нарушило права застрахованных лиц, считает он. Перевод такого большого числа клиентов за три дня до окончания переходной кампании текущего года — это было бы решение, принятое в пользу НПФ Сбербанка, говорит один из собеседников: «Наш НПФ просто не смог бы среагировать на сложившуюся ситуацию, обзвонить клиентскую базу, чтобы рассказать о потере инвестдохода. К тому же граждане просто не были бы в состоянии отказаться от своего решения, например подав второе заявление».



По данным Пенсионного фонда России, к 1 декабря в ПФР было подано 5,1 млн заявлений. Из них на перевод средств из ПФР в НПФ — 2,9 млн, между НПФ — 2,1 млн, из НПФ в ПФР — 80 тыс. Год назад за аналогичный период клиенты подали 7 млн заявлений. При этом подавляющее большинство заявлений как в прошлом, так и в текущем году касалось досрочного перевода пенсионных накоплений. В 2016 году «срочных» заявлений (то есть когда перевод накоплений происходит через пять лет после подачи такого заявления и с сохранением инвестиционного дохода) на 1 декабря было лишь 46 тыс. штук, а в текущем — 17 тыс. «Надо полагать, что доля досрочных среди 3,5 миллиона зависших заявлений такая же, что и в уже поданных», — говорит один из собеседников «Коммерсанта». При этом большинство людей, захотевших досрочно перевести пенсию другому страховщику, потеряют значительную часть сформированных к настоящему времени накоплений. В 2015 году, когда была введена норма, что клиент может менять страховщика без потери инвестиционного дохода только раз в пять лет. Государственная управляющая компания, которая управляет средствами «молчунов» (Внешэкономбанк), заработала для своих клиентов 13,2% инвестиционного дохода. В 2016 году доход составил 10,5%, а за девять месяцев 2017 года — 8,5% годовых. То есть при досрочном переходе гражданину, остававшемуся «молчуном» указанные три года, эти средства не перечисляются. Для клиентов других НПФ досрочный переход может привести к сравнимой или меньшей потере (если в этот период они уже переводили свои средства). «Неперевод многих клиентов в эту переходную кампанию может спасти их от потери инвестдохода и даст застрахованным лицам время еще подумать над своим решением», — резюмировал собеседник «Коммерсанта» из еще одного крупного НПФ.