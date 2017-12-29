Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров считает, что биткоин и другие криптовалюты являются не средством платежа, а цифровым товаром, и поэтому называть их валютами некорректно, передает ТАСС.

«Я негативно отношусь к словам «криптовалюта», «крипторубль» и даже, в общем, немножко негативно отношусь к слову «биткоин». Когда мы используем такие термины, особенно их широко тиражируют различные СМИ, это вводит в заблуждение наших граждан. На самом деле это никакая не валюта с точки зрения банковского законодательства. Речь идет, по сути, о выпуске некоего цифрового товара. Это некий цифровой токен, который можно купить и продать», — сказал он.

Никифоров добавил, что сам не покупает криптовалюту, поскольку «в РФ ничего не легализовано».

По словам министра, цифровые активы не должны попадать под налогообложение и НДС, но в то же время «с них нужно платить налог на прибыль или налог на доход для физических лиц».

Ранее Минфин и ЦБ РФ представили проект правового регулирования цифровых технологий в финансовой сфере. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, регуляторы разработали рамочный документ, устанавливающий основные определения и подходы к регулированию цифровых активов. Соответствующее поручение осенью дал президент РФ Владимир Путин.

Как подчеркивала зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, никакие криптовалюты не будут использоваться на территории России для расчетов или платежей наравне с рублем. Министерство финансов РФ предполагает взимать налог на майнинг по аналогии с налогообложением предпринимательской деятельности, говорил Моисеев. Также и Минфин, и ЦБ одинаково негативно оценили перспективы создания и выпуска национальной криптовалюты.