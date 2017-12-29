Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило банку «Союз» кредитный рейтинг «BB+(RU)», прогноз по рейтингу — «стабильный».
Как поясняется в релизе АКРА, кредитный рейтинг «Союза» обусловлен достаточно высокой вероятностью предоставления его материнской структурой, СПАО «Ингосстрах», финансовой поддержки банку в случае необходимости и умеренно низким финансовым профилем кредитной организации.
«Собственная кредитоспособность банка «Союз» характеризуется удовлетворительной оценкой бизнес-профиля, слабой позицией по капиталу и критической оценкой риск-профиля на фоне адекватной позиции по фондированию и ликвидности. Кредитоспособность банка «Союз» устойчива в краткосрочной перспективе, однако отмечается ее высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях в Российской Федерации», — говорится в сообщении аналитиков.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2017 года нетто-активы банка — 80,09 млрд рублей (77-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 11,40 млрд, кредитный портфель — 30,64 млрд, обязательства перед населением — 27,79 млрд.