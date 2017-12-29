Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило банку «Союз» кредитный рейтинг «BB+(RU)», прогноз по рейтингу — «стабильный».

Как поясняется в релизе АКРА, кредитный рейтинг «Союза» обусловлен достаточно высокой вероятностью предоставления его материнской структурой, СПАО «Ингосстрах», финансовой поддержки банку в случае необходимости и умеренно низким финансовым профилем кредитной организации.

«Собственная кредитоспособность банка «Союз» характеризуется удовлетворительной оценкой бизнес-профиля, слабой позицией по капиталу и критической оценкой риск-профиля на фоне адекватной позиции по фондированию и ликвидности. Кредитоспособность банка «Союз» устойчива в краткосрочной перспективе, однако отмечается ее высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях в Российской Федерации», — говорится в сообщении аналитиков.

Союз АО «Банк «Союз» — средний по размеру активов столичный универсальный банк, в настоящее время принадлежащий страховой компании «Ингосстрах». Основные направления деятельности — кредитование и депозитарное обслуживание корпоративных клиентов, операции на рынке долговых ценных бумаг, привлечение средств граждан во вклады. Также хорошо развиты розничные кредитные программы.
Согласно раскрываемой банком схеме владения, основными его бенефициарами являются (через СПАО «Ингосстрах») итальянская страховая и финансовая группа Generali* (36,87%), Евгений Агарков (15,62%), Павел Езубов (15,34%), Виктория Бражник (15,02%), известный российский бизнесмен Олег Дерипаска (9,59%), Аркадий Саркисян (2,93%). На миноритариев приходится 3,40% акций общества. Акционерам, владеющим долями менее 1% акций, в совокупности принадлежит 1,19%.


По данным Банки.ру, на 1 декабря 2017 года нетто-активы банка — 80,09 млрд рублей (77-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 11,40 млрд, кредитный портфель — 30,64 млрд, обязательства перед населением — 27,79 млрд.