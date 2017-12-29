Департамент корпоративных отношений Центробанка 29 декабря зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Россельхозбанка (индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10103349В023D от 18 декабря 2017 года) общей номинальной стоимостью 20 млрд рублей. Сообщение об этом размещено на сайте регулятора.

Акции в количестве 20 тыс. штук размещались путем закрытой подписки по номиналу — 1 млн рублей за бумагу. Приобретателем выступила Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества), свидетельствуют материалы эмитента.