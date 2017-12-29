Фондовые торги в РФ завершились в пятницу ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,33% и составил 2 109,74 пункта. Индекс РТС также вырос на 0,33% — до отметки 1 154,43.



При этом из основных «голубых фишек» подорожали только акции Сбербанка — на 0,45%. Обыкновенные акции «Газпрома» потеряли в цене 0,58%, «АЛРОСы» — 0,13%, бумаги «ЛУКОЙЛа» — 0,08%, самой Московской биржи — 0,72%.

«Российский фондовый рынок в 2018 году продолжит стагнировать, интерес будут вызывать единичные бумаги, в частности, длинные позиции в акциях Сбербанка и «Аэрофлота» по-прежнему актуальны. Возможно, за счет роста цен на нефть неплохие результаты будут показывать нефтяные компании. Трудности будут преследовать российских ретейлеров, так как восстановление потребительского спроса будет идти очень медленно: доходы населения в начале года продолжат снижаться», — прогнозирует заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева.

Она напоминает, что на следующей неделе Московская биржа проведет торги 3, 4 и 5 января. «Торги, вероятно, пройдут на пониженных объемах. Для краткосрочных спекулянтов появится возможность заработать на пониженной ликвидности, погонять акции в разные стороны в свою пользу. «Акулы рынка», вероятно, будут собираться с мыслями и обдумывать дальнейшую стратегию поведения на рынке», — отмечает аналитик.

