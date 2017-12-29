Рубль ослаб по отношению к ключевым иностранным денежным единицам по итогам основной валютной сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил около 57,56 рубля, что на 5 копеек выше уровня закрытия торгов четверга. Евро на 18:59 стоил 69,14 рубля — на 49 копеек больше, чем на закрытии накануне.

В течение дня было проведено почти 16,8 тыс. сделок с долларом на сумму около 1,86 млрд долларов и примерно 4,2 тыс. сделок с евро на сумму более 335 млн евро. Курсовые диапазоны составили 57,47—57,93 рубля за доллар и 68,78—69,5 рубля за евро.



«Российский рубль корректируется после резкого взлета, однако цены на нефть внушают позитив: пожалуй, этот год стал одним из тех редких случаев, когда вместо падения рубля россияне получили под Новый год рост», — комментирует заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева.



В числе прочего она предупреждает: «На праздниках возможны резкие скачки на рынке криптовалют, будьте осторожны».

«Рубль завершает год ростом на 20% к доллару. Хороший результат, особенно учитывая, что Банк России несколько раз в текущем году снижал ставку. Но, несмотря на это, она все еще достаточно высока, чтобы рубль оставался привлекательным в рамках стратегии carry trade. В поддержку в последнее время выступал рост цен на нефть и высокий спрос на ОФЗ. Тем не менее есть шансы, что после праздников российская валюта покажет умеренное ослабление. В том числе и на фоне падения цен на нефть. Brent имеет шанс снизиться, так как большая часть позитивных факторов уже учтена в ценах, и какое-то время энергоноситель может оставаться в пределах диапазона 62—67 долларов за баррель», — комментирует аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

