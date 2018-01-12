Политик Олег Митволь заявил, что располагает списком из бизнесменов и компаний, которые вошли в так называемый кремлевский доклад, подготовленный в Вашингтоне.



Как рассказал Митволь, список он получил от источника во внешнеполитических кругах.

«Это товарищ, не могу раскрыть источник. Меня беспокоит как валютного вкладчика Сбербанка, но пока непонятно, какие санкции будут приниматься, поэтому будем ждать. (Редакция списка) недельной давности. Я не претендую, что это истина, но я доверяю этому источнику», — сказал Митволь.

В список, который, по словам Митволя, стал результатом так называемого кремлевского доклада, вошли 568 банков, нефтяных компаний, а также российские, украинские политики, деятели самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

При этом в списке, который распространил Митволь, есть уточнение, что он является инструментом поиска юридических и физических лиц, которые в последние годы попали под американские ограничения. Новых имен и организаций по сравнению с последней версией в нем не оказалось.

На утверждение о том, что на сайте Минфина США уже была распространена информация о попавших под санкции европейских «дочках» Сбербанка, Митволь ответил, что «такого списка не видел».

«В этом списке даже есть фамилия сенатора, который умер год назад… (Источник сказал, что санкционные) меры могут быть разные, но для этого требуется решение американского казначейства», — добавил он.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила о том, что в докладе о приближенных к высшей российской власти бизнесменах и бенефициарах парагосударственных организаций, который администрация Дональда Трампа должна представить конгрессу, будет упомянуто около 50 человек. Общее же число фигурантов вместе с членами их семей составит около 300 человек.