В петербургском деле о хищении 15 млн рублей у банка появился еще один подозреваемый. Как сообщается на сайте Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержан один из бывших руководителей финансово-кредитного учреждения.

Правоохранители напоминают, что ранее по подозрению в хищении указанной суммы была задержана 43-летняя бывшая сотрудница финансовой организации. Как отмечалось в релизе МВД, опубликованном в начале сентября 2017 года, «указанная гражданка подозревается в том, что в сентябре 2016 года она путем оформления фиктивной банковской операции похитила денежные средства в размере 15 млн рублей». По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).

«В рамках расследования данного уголовного дела полицейским удалось установить, что непосредственную помощь и участие в данной противоправной деятельности оказывал еще один бывший сотрудник данного финансово-кредитного учреждения — 41-летний гражданин, занимавший одну из руководящих должностей. Он был задержан сотрудниками полиции», — говорится в сегодняшнем релизе.

В московской квартире задержанного, где в настоящее время проживают его родственники, был проведен обыск, в результате которого в шкафу найден пистолет марки «ТТ» и магазин с боеприпасами. По факту обнаружения оружия будет принято процессуальное решение. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Название банка в сообщениях МВД не фигурирует. Петербургская интернет-газета «Фонтанка» в сентябрьском материале об этом же, судя по деталям, уголовном деле писала, что речь идет о Выборг-Банке, а попавшая под подозрение сотрудница входила в его наблюдательный совет. По данным СМИ, 6 сентября 2016 года фигурантка провела фиктивную операцию в отделении Выборг-Банка на набережной реки Мойки, где якобы выдала по чеку 15 млн рублей наличными фирме с московской регистрацией, хотя таких денег на счете компании не было. Уже 7 сентября 2016-го у Выборг-Банка была отозвана лицензия.

«Фонтанка» не уточняла имя фигурантки, но из материала следует, что это акционер, чья доля за несколько месяцев до отзыва лицензии у банка выросла с 9,88% до 68,59%. Такая доля, напомним, принадлежала Екатерине Дервоед.



Чуть позже в сентябре 2017-го «Фонтанка» и другие местные СМИ сообщали о задержании бывшего зампреда Выборг-Банка и данных им признательных показаниях по этому делу. Фамилия, опять же, не называлась, но сообщалось, что задержанный возглавлял набсовет кредитной организации. На момент отзыва лицензии у банка эту должность занимал Дмитрий Дервоед. «Фонтанка» писала, что признавший вину топ-сотрудник банка приходится братом первой фигурантке.

В сегодняшнем сообщении портала 47news подтверждается, что ранее были задержаны Екатерина Дервоед и Дмитрий Дервоед. Указывалось, что они были отправлены под домашний арест. Относительно последнего задержания 47news сообщает, что оно было произведено 25 января в доме, расположенном рядом с селом Дмитровским Красногорского района Московской области: задержан был 41-летний уроженец Грозного (имя не названо), который до осени 2016 года работал советником Дмитрия Дервоеда. В другом сообщении 47news говорится, что Дмитрию Дервоеду 26 января была изменена мера пресечения с подписки о невыезде на арест.