Высокий суд правосудия Англии и Уэльса предоставил Агентству по страхованию вкладов (АСВ) возможность реализовать трастовые активы бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева для пополнения конкурсной массы банка в интересах кредиторов, сообщили в пресс-службе АСВ.



«Высокий суд также вынес приказы о регистрации прав требования банка в отношении дорогостоящих объектов недвижимости «Олд Баттерси Хаус» и «Глиб Плейс», расположенных в Лондоне. Получение указанных судебных актов является продолжением работы агентства по обращению взыскания на трастовые активы Пугачева Сергея Викторовича, которые ранее были признаны его собственным имуществом в соответствии с решением Высокого суда от 11 октября 2017 года. Кроме того, Высокий суд продлил действие ордера на немедленный арест Пугачева Сергея Викторовича. Ордер, на основании которого он будет арестован и заключен в тюрьму на два года в случае приезда в Англию, будет действовать в отношении ответчика по меньшей мере следующие два года», — отмечается в сообщении.

В АСВ добавили, что в 2017 году Пугачев предпринимал неоднократные попытки не допустить обращения взыскания на трастовые активы. Но по итогам слушаний, которые состоялись в декабре 2017-го, Высокий суд признал полную несостоятельность доводов экс-банкира.

АСВ выиграло в британском суде «трастовый иск» к Сергею Пугачеву Высокий суд правосудия Англии и Уэльса в среду, 11 октября, вынес решение об удовлетворении требований Агентства по страхованию вкладов как конкурсного управляющего ЗАО «Международный Промышленный Банк» по результатам рассмотрения «трастового иска». Суд установил, что дискреционные трасты бывшего бенефициара МПБ, экс-сенатора Сергея Пугачева являются притворными, а на активы, переданные в эти трасты, может быть обращено взыскание как на собственное имущество Пугачева, следует из сообщения АСВ.

«Судья Бирсс отклонил все ходатайства и заявления Пугачева Сергея Викторовича, установив, что показания, которые он дал суду, были «очевидной ложью, [которая] показывает безразличие Пугачева к тому, чтобы говорить правду», и что его заявления были «умышленной попыткой сорвать судебный процесс». В ходе процесса судья Бирсс также критиковал Пугачева Сергея Викторовича за «полное отсутствие каких-либо попыток принести извинения или сделать что-либо еще, что могло бы быть воспринято как попытка искупить вину за проявленное [Пугачевым С. В.] неуважение к суду», — заключили в АСВ.



Как сообщалось, проживающий во Франции бывший владелец Межпромбанка (лишился лицензии в октябре 2010 года) Пугачев обвиняется в России в организации присвоения чужого имущества и злоупотреблении полномочиями с ущербом на 90 млрд рублей. Сам Пугачев, в свою очередь, обвинил РФ в незаконной экспроприации его собственности и подал иск к России на 12 млрд долларов.

