В 2019 году рост экономики Великобритании замедлится до 1,1% на фоне Brexit, передает собкор Банки.ру в Брюсселе со ссылкой на промежуточный экономический прогноз Еврокомиссии (ЕК).

Предварительные оценки за IV квартал 2017-го свидетельствуют о том, что в прошлом году британская экономика, вероятно, выросла на 1,8%. В текущем году рост ожидается на уровне 1,4%.

Инфляция в Великобритании составила 2,7% в 2017 году против 0,7% в 2016-м. Потребительские цены резко выросли в 2017 году после обесценивания британского фунта стерлингов в 2016-м на фоне результатов референдума. В текущем году ожидается стабильный уровень инфляции по сравнению с предыдущим годом, а в 2019-м показатель снизится до 2%.