Арбитражный суд Красноярского края на заседании 13 февраля объявил резолютивную часть решения о признании банка «Канский» (Березовский район) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое суд назначил конкурсным управляющим.

Напомним, лицензия у банка «Канский» была отозвана 13 декабря 2017 года. «Неэффективные системы управления рисками и внутреннего контроля банка привели к появлению на балансе значительного объема активов низкого качества. Более того, в ходе проводимой Банком России инспекционной проверки установлен факт отсутствия в распоряжении КБ «Канский» первичных документов, подтверждающих выдачу значительного числа кредитов. Исполнение кредитной организацией требования надзорного органа о надлежащей оценке кредитного риска выявило полную утрату ее собственных средств (капитала)», — поясняли, в частности, в Центробанке.

Банк «Канский» лишен лицензии Банк России принял решение отозвать лицензию у банка «Канский» (регистрационный номер 860, Красноярский край, Березовский р-н, п. Березовка), сообщает пресс-служба регулятора.

Кроме того, по данным АСВ, в ходе формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками были выявлены факты несанкционированных списаний со счетов физических лиц, операции по приему денежных средств без зачисления на счета всей суммы или ее части, а также другие грубые нарушения порядка учета операций с вкладами. В начале января 2018 года временная администрация обнаружила на компьютере одного из работников банка электронную таблицу с несистематизированной информацией о примерно 800 вкладчиках и суммах денежных средств, предположительно списанных со счетов вкладчиков без их распоряжений либо не зачисленных на их счета; в балансе банка сведения об этих операциях отсутствуют. До этого сообщалось о примерно 600 забалансовых вкладчиках банка.

АСВ, которое с 26 декабря осуществляет расчеты с вкладчиками «Канского» через Сбербанк, 6 февраля сообщило, что уже выплачены компенсации на 1,7 млрд рублей, что составляет 91,7% ответственности агентства по данному страховому случаю в соответствии с реестром обязательств рухнувшего банка. Также в результате работы по восстановлению отсутствующей информации об открытых счетах в реестр обязательств банка перед вкладчиками внесены изменения в части основной суммы вклада в размере 68,1 млн рублей по вкладам примерно 10% физических лиц, в отношении которых совершались мошеннические действия.



Центробанк в конце января опубликовал данные, согласно которым «дыра» в балансе «Канского» составляет 319 млн рублей.

В начале февраля СМИ со ссылкой на правоохранительные органы Красноярского края сообщали, что двое топ-менеджеров банка «Канский» помещены под домашний арест по делу о растрате.

