Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак заявил, что иностранные инвесторы продолжают интересоваться Россией. Об этом свидетельствует число ведущих иностранных компаний, которые приехали или приедут на инвестиционный форум в Сочи.

«Интерес к России огромен. Не только и не столько как к рынку сбыта (он не самый большой в мире), но и к инвестиционным возможностям в нашей стране, к региональным инвестиционным проектам», — сказал Козак в интервью ТАСС.



По его словам, «это еще один сигнал тем политикам, кто уповает на различного рода санкции, абсолютизирует возможности административных ограничений в экономической жизни».

«Экономический интерес всегда дорогу себе пробьет. Игнорирование этого известного постулата всегда приводит к неадекватному реагированию на экономические вызовы и способно породить хаос», — подытожил Козак.