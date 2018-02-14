Новых санкций в отношении России Евросоюз пока вводить не планирует, заявил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер.



«Евросоюз ввел в отношении РФ собственные санкции, и на это есть причины. Как мы неоднократно подчеркивали, санкции не являются самоцелью — они необходимы, чтобы способствовать выполнению минских соглашений. Это основная задача санкций ЕС. В данный момент на повестке нет других санкций», — сказал Эдерер в интервью газете «Коммерсант».



По его словам, США проводят собственную политику. Что касается санкций, связанных с минскими соглашениями, то Вашингтон и Брюссель координируют свои действия. «Буквально несколько недель назад американская сторона ввела ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, ранее уже попавших в европейские «санкционные списки», — отметил он.

«У США действительно есть новый инструмент — CAATSA, хотя сейчас слишком рано делать выводы о том, как он будет применяться. Я могу только сказать, что Евросоюз — это суверенное объединение и его страны-члены будут самостоятельно принимать решения о том, вводить или не вводить те или иные ограничения», — рассказал посол.

Кроме того, он заявил, что ЕС пока не увидел последствий публикации «кремлевского доклада».

«Что касается Евросоюза как официальной структуры, то мы пока вообще не увидели никаких последствий от этой публикации. Как говорят сами американцы, это пока всего лишь список», — отметил дипломат.

Ранее Минфин США опубликовал так называемый «кремлевский список», в который попало почти все руководство России, а также крупные российские предприниматели — всего 210 человек.