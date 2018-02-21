Евросоюз 12 марта 2018 года планирует продлить на полгода индивидуальные санкции против граждан и юридических лиц России и Украины, действующие до 15 марта, продление согласовали постпреды стран Евросоюза, сообщил РИА Новости источник в ЕС.

«Coreper (комитет постпредов) согласовал. Совет одобрит решение 12 марта», — сказал собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным.

Отвечая на вопрос, будут ли индивидуальные санкции продлены на полгода, он сказал: «Да».

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода. Их список постоянно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политических и общественных деятелей и юридических лиц. Сейчас в нем значатся 150 физических и 38 юридических лиц.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.