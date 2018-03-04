Примтеркомбанк изменил ставки по вкладам в рублях.

Доходность депозита «Готовься к лету» (на 91 день) составит 7% годовых (вместо 8,75%). Проценты выплачиваются в конце срока. «Приморский» (на 181 день) открывается под 7,5% (ранее — под 7,75%). Проценты ежеквартально капитализируются.

«Традиционный накопительный» привлекается под 4,25—7% (прежде — под 4,25—6,5%), а «Пенсионный накопительный» — под 3,5—7,25% годовых (вместо 3,5—6,5%). Сроки вкладов: 30, 90, 181, 370, 540 и 730 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.

Минимальная сумма всех депозитов составляет 10 тыс. рублей.

Доходность «Пенсионного управляемого» (от 1 тыс. рублей на 370 дней) составит 7,5% годовых (вместо 6,2%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Пополнять можно вклады «Традиционный накопительный», «Пенсионный накопительный» и «Пенсионный управляемый».

Примтеркомбанк ООО «Приморский территориальный коммерческий банк» — небольшой по размеру активов региональный банк (Владивосток), ориентированный на обслуживание счетов юридических лиц, корпоративное кредитование, привлечение средств граждан во вклады. Отличается высокой платежной динамикой клиентской базы, регулярно использует внушительные объемы свободной ликвидности для размещения на межбанковском рынке, в том числе на депозите в ЦБ. Основным источником фондирования выступают остатки на расчетных счетах корпоративных клиентов, однако заметную долю формируют также собственный капитал и средства физических лиц.
На сегодняшний день контролирующим акционером финучреждения является Елена Текиева (70,006%) — супруга заместителя председателя Законодательного собрания Приморского края и руководителя комитета по региональной политике и законности Джамбулата Текиева. Оставшиеся акции банка распределены между тремя гражданами КНР: Суй Юнцюань (9,999%), Ван Лэй (9,998%) и Хань Вэньсюе (9,997%).


По данным Банки.ру, на 1 февраля 2018 года нетто-активы банка — 1,37 млрд рублей (452-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,32 млрд, кредитный портфель — 0,37 млрд, обязательства перед населением — 0,23 млрд.