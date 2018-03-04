Примтеркомбанк изменил ставки по вкладам в рублях.

Доходность депозита «Готовься к лету» (на 91 день) составит 7% годовых (вместо 8,75%). Проценты выплачиваются в конце срока. «Приморский» (на 181 день) открывается под 7,5% (ранее — под 7,75%). Проценты ежеквартально капитализируются.

«Традиционный накопительный» привлекается под 4,25—7% (прежде — под 4,25—6,5%), а «Пенсионный накопительный» — под 3,5—7,25% годовых (вместо 3,5—6,5%). Сроки вкладов: 30, 90, 181, 370, 540 и 730 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.

Минимальная сумма всех депозитов составляет 10 тыс. рублей.

Доходность «Пенсионного управляемого» (от 1 тыс. рублей на 370 дней) составит 7,5% годовых (вместо 6,2%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Пополнять можно вклады «Традиционный накопительный», «Пенсионный накопительный» и «Пенсионный управляемый».