Банк «Прохладный» (Кабардино-Балкария) предлагает открыть новый вклад «Весенний доход».

Минимальная сумма размещения — 50 тыс. рублей, срок — три месяца. Средства привлекаются под 6,7% годовых. Предусмотрено пополнение от 1 тыс. рублей в течение всего срока действия договора. Проценты выплачиваются в конце срока.

Предложение действительно до 1 мая 2018 года.

«Сезонный депозит без права частичного снятия средств. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования», — уточняет эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.