Банк «Прохладный» (Кабардино-Балкария) предлагает открыть новый вклад «Весенний доход».

Минимальная сумма размещения — 50 тыс. рублей, срок — три месяца. Средства привлекаются под 6,7% годовых. Предусмотрено пополнение от 1 тыс. рублей в течение всего срока действия договора. Проценты выплачиваются в конце срока.

Предложение действительно до 1 мая 2018 года.

«Сезонный депозит без права частичного снятия средств. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования», — уточняет эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.

Прохладный ООО «Банк «Прохладный» — небольшой по размеру активов моноофисный фининститут, зарегистрированный в Кабардино-Балкарии. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование физических и юридических лиц, привлечение средств населения во вклады. Единственным владельцем банка является Хасан Дешев — бывший депутат парламента Кабардино-Балкарской Республики и действующий совладелец предприятия ОАО «Прохладное», входящего в состав Республиканской базы снабжения ОАО «Прохладненская».



По данным Банки.ру, на 1 февраля 2018 года нетто-активы банка — 1,25 млрд рублей (459-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,38 млрд, кредитный портфель — 0,93 млрд, обязательства перед населением — 0,62 млрд.