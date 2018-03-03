Банк «Прохладный» (Кабардино-Балкария) предлагает открыть новый вклад «Весенний доход».
Минимальная сумма размещения — 50 тыс. рублей, срок — три месяца. Средства привлекаются под 6,7% годовых. Предусмотрено пополнение от 1 тыс. рублей в течение всего срока действия договора. Проценты выплачиваются в конце срока.
Предложение действительно до 1 мая 2018 года.
«Сезонный депозит без права частичного снятия средств. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования», — уточняет эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2018 года нетто-активы банка — 1,25 млрд рублей (459-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,38 млрд, кредитный портфель — 0,93 млрд, обязательства перед населением — 0,62 млрд.