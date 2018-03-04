Владбизнесбанк снизил ставки по рублевым вкладам.



«Стабильный» (от 50 тыс. рублей на 540 дней) при выплате процентов на банковскую карту открывается под 7,15% (вместо 7,25%), в остальных случаях — под 6,4% годовых (вместо 6,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Доходный» (от 20 тыс. рублей на 750 дней) оформляется под 6,1% (ранее — под 6,25%), а «Особый» (от 1 тыс. рублей на 120 дней) — под 5,6% годовых (вместо 5,75%).

По вкладу «Популярный» (от 10 тыс. рублей на 750 дней) проценты начисляются по периодам. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения составит 5,63% (прежде — 5,73%).

Проценты по этим трем вкладам выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

«Пенсионный классический» (от 250 рублей на 2 555 дней) привлекается под 4,85% годовых (вместо 5%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Все вклады можно пополнять.