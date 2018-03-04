Владбизнесбанк снизил ставки по рублевым вкладам.
«Стабильный» (от 50 тыс. рублей на 540 дней) при выплате процентов на банковскую карту открывается под 7,15% (вместо 7,25%), в остальных случаях — под 6,4% годовых (вместо 6,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
«Доходный» (от 20 тыс. рублей на 750 дней) оформляется под 6,1% (ранее — под 6,25%), а «Особый» (от 1 тыс. рублей на 120 дней) — под 5,6% годовых (вместо 5,75%).
По вкладу «Популярный» (от 10 тыс. рублей на 750 дней) проценты начисляются по периодам. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения составит 5,63% (прежде — 5,73%).
Проценты по этим трем вкладам выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
«Пенсионный классический» (от 250 рублей на 2 555 дней) привлекается под 4,85% годовых (вместо 5%). Проценты ежемесячно капитализируются.
Все вклады можно пополнять.
АО «Владбизнесбанк» — небольшой по размеру активов региональный банк (г. Владимир), ориентированный на обслуживание и кредитование физических и юридических лиц, в том числе кредитование субъектов малого и среднего бизнеса, привлечение средств граждан во вклады. Основной источник фондирования — средства физических лиц.
На текущий момент бенефициарами банка являются заслуженный химик РФ, совладелец ООО «ДАУ Изолан», член наблюдательного совета Михаил Царфин (61,63%), член наблюдательного совета Владимир Клименко (21,48%), Геннадий Васьков (12,39%), председатель правления Сергей Соловьев (1,51%) и миноритарии (2,99%).
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2018 года нетто-активы банка — 2,86 млрд рублей (360-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,68 млрд, кредитный портфель — 1,83 млрд, обязательства перед населением — 1,25 млрд.