Совет директоров АФК «Система» принял решение о назначении бывшего главы ПАО «МТС» Андрея Дубовскова президентом компании.
Как говорится в материалах АФК, Дубовсков покинет должность президента МТС и вступит в новую должность 13 марта.
Ранее сообщалось, что на должность президента МТС был назначен вице-президент МТС по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям Алексей Корня.
Евтушенков рассказал об уходе главы АФК «Система»
Президент АФК «Система» Михаил Шамолин покинет свою должность в компании, рассказал РБК основной владелец компании Владимир Евтушенков.